證監會撤銷瑞銀暫時不得擔任保薦人處分

證監會周二(14日)撤銷有關UBS Securities Hong Kong Limited(UBS Securities Hong Kong)暫時不得為在聯交所的上市申請擔任保薦人的處分。

UBS AG及UBS Securities Hong Kong(統稱為UBS或瑞銀)在2019年3月14日受到處分，原因是它們在擔任三宗上市申請的其中一名聯席保薦人時沒有履行其責任，而證監會針對它們的其中一項紀律行動是將容許UBS Securities Hong Kong擔任保薦人的牌照暫時吊銷一年。

UBS已按協定委聘獨立的檢討機構並與該機構合作，檢討有關其進行保薦人業務(相關範疇)的政策、程序及常規。

該檢討機構已對UBS的加強管治程序進行為期10個月的檢討。該檢討機構的結論是，UBS在相關範疇的管治及監控程序大致上設計良好，及其評估已考慮到多項主要監控措施。

證監會決定撤銷有關UBS Securities Hong Kong暫時不得擔任保薦人的處分，是因為該會已評估該檢討機構對UBS的檢討結果，包括向該機構取得支持其檢討結果的文件，以及要求該機構解釋為何得出UBS具備足夠及有效的管治框架及監控程序的結論。

證監會希望明確指出，在評估UBS的個案中所採納的標準等同於所有持牌保薦人應採納的標準。此外，所有持牌保薦人必須明白，監管規定是否獲得遵循，最終取決於公司在執行所有有關首次公開招股的任命時，能否在實際的情況下有效地應用及實行該等監控措施，而這需要管理層密切的關注及監督。

證監會在自行進行評估後，信納UBS已設有清晰的規定及程序，讓職員了解及恰當地履行他們的職責，並具備足夠和有效的系統、監控措施、政策及程序，使適用於其保薦人業務的所有香港法律及監管規定獲得遵循。

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