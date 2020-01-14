【全球風向標】日本企業竟因「呢個理由」破產...

如果說目前全球發達經濟體已出現「日本化」迹象，即低利率、低通脹、低經濟增長，日本過去的「經濟案例」可謂領先各國，更成為了全球的「風向標」。若是如此，全球下一個迫在眉睫的「日本化」風險就是人口危機！該危機已令當地小型企業被迫「倒閉」，形勢十分嚴峻。

【去年企業破產宗數回升】

據日本調查機構東京商工研究(Tokyo Shoko Research)周二(14日)發表的調查顯示，2019年日本全國企業破產宗數(負債總額在1,000萬日圓以上、即71萬港元)為8,383宗，按年增1.79%，為2008年後、即相隔11年再次錄得增幅。2008年為金融海嘯時期，當年企業破產宗數達15,646宗，按年增11%，其後宗數每年遞減。不過，即使2019年回升，整體宗數也只是1990年以來第3少。

值得留意的是，企業破產不是負債問題，因整體債務去年錄得下滑，較2018年的1.48萬億日圓(約1,100億港元)減少了4.18%，金額也是過去30年以來最低。負債超過10億日圓(約7,100萬港元)以上的企業破產宗數為185宗，較2018年的198宗減少，也是連續第2年低於200宗。

【人口危機迫企業破產】

既然日本企業的財務狀況有改善，那麼，為何破產宗數趨升？綜合日本媒體分析指出，現今企業倒閉的原因與1990年代、甚至上次金融海嘯不同。目前的成因包括消費稅增加及頻繁發生的自然災害等，其中，人手不足是大問題！這預示着日本人口危機影響持續擴大。

據東京商工研究調查顯示，去年日本因缺乏工人相關問題而破產的企業數量達426家，為2013年有紀錄以來的新高，按年增約10%，當中近半數為服務業和建築業，分別達128家和77家。

若細看破產原因，就知道人口危機的嚴重程度，例如因負責人退休、找不到繼任者而破產的公司有270家，比例達63.38%；因僱用不到足夠工人而破產的公司共78家，比例達18.3%；找不到替代退休、轉職員工而破產的公司達44家，比例約10.32%；無法應付勞動成本上升而破產的公司共34家，比例約7.98%。

研究指出，較小的公司特別容易受缺乏工人的影響，而且隨着兼職人員和其他工人的成本不斷上漲，讓日企的營運持續陷困。

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