太子鳳城酒家原址以25萬租出

有數十年歷史的地標太子鳳城酒家於去年底約滿結業後，舖址獲新租客進駐，月租約25萬元，料將同樣經營酒樓。中原(工商舖)商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，該物業位於彌敦道749號1樓及2樓，每層面積約4,055方呎，總樓面面積約8,110方呎，平均成交呎租約31元，租約為期兩年。

消息指出，新租客為鳳城酒家舊夥計，有意於舊址自行合作經營。資料顯示，太子鳳城酒家於1984年開業，去年12月約滿遷出，舊租金同約25萬元。品牌於該址屹立35年，屬米芝蓮推介酒家。

黃氏續稱，受過去半年社會亂局影響，雖有不少食肆結業，騰出大樓面物業，但市場有危則有機，例如有不少護老院搶租酒樓舊址個案，同時亦有餐廳租客趁整體租金下調落戶核心地段。

－－－－－－