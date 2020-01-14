專家警告：倘伊朗政權崩潰　油價恐暴瀉至40美元

外國傳媒報道，美國能源研究諮詢公司JBC Energy主席Johannes Benigni表示，如果伊朗目前的政權倒台，油價可能會暴瀉至每桶40美元左右，較現時有37%下跌空間。

他指出，自伊朗意外地擊落一架前往烏克蘭的飛機後，再次引發了當地社會動盪，民眾截至目前仍進行反政府示威，一旦政權被推翻，將對能源價格帶來極大影響，令每桶跌至40美元的機會大增。

反映包括中東地區在內的國際油價布蘭特期油現處每桶64.23美元，即有大約37%下跌空間。

他解釋，伊朗目前正受到制裁，一旦政權變更，制裁就有可能結束，該國是有能力在極短時間內每日增加150萬桶產油量、甚至200萬桶。如此龐大的潛在供應量將限制了油價的上升空間。他強調，目前全球有600萬桶原油處於觀望狀態，其中200萬桶來自伊朗。

事實上，在美國前總統奧巴馬任內出任國家安全顧問的瓊斯(James Jones)近日亦警告，伊朗政權崩潰的可能性接近前所未見。

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