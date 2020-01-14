【零售浩劫】周大福：計劃關閉不多於15間門店
2020年01月14日 17:59
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香港的暴力示威活動嚴重打擊旅遊業及零售市道。珠寶連鎖店集團周大福(01929)的發言人表示，集團不時檢視港澳地區各店舖的盈利能力，透過整合低效益的零售點，來提升營運效益，同時積極與業主協商調減租金。集團預期下一個財年(即由2020年4月至2021年3月的「2021財年」)港澳有40多間舖租約約滿，並計劃在2021財年完結前關閉不多於15間門店，主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等旅遊區。
該集團去年11月公布，截至2019年9月底止中期業績，營業額295.33億元，按年跌0.6%。其中，港澳市場同店銷售按年下跌27.5%。期內公司有3,490個零售點，港澳市場佔152家。
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