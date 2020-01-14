全球經貿戰：市傳中美協議部分內容　採購範疇多

外國傳媒引述消息人士報道，中美在周三(15日、香港時間周四凌晨0時30分)簽署的首階段貿易協議中，中國除了買農產品外，目前傳出會連續兩年購買約800億美元工業產品，包括汽車、機械、飛機、農業機器、醫療設備，以及半導體產品，以及額外500億美元的能源等產品，以2017年基礎來看，總額達2,000億美元。

值得注意的是，中國亦會對美國服務業進行350億美元採購，主要是旅遊及運輸，其中運輸包括運費。若中國遵守貿易協定，將有一定規模的航運需求。

另外，美國商會國際事務負責人Myron Brilliant指出，協議要求中國在兩年內額外購買美國農產品約320億美元，等同於每年約160億美元。若以2017年基礎來看，就與美國總統特朗普聲稱的整年農產品出口400億美元非常接近。

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