揀股注意！全球最強大戶：氣候變化加速資本配置轉變
2020年01月14日 19:06
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(Getty Images圖片)
投資者揀股要注意「氣候因素」，未來或以環保為先！外國傳媒報道，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)表示，相信「氣候危機」會惡化，並對財務帶來根本性的重塑，資本配置顯著重組的速度將超過目前大部分人的預期。
他說：「氣候變化已成為企業長期前景的決定性因素...意識正迅速變化，我相信正處於從根本上重塑財務的邊緣。氣候變化幾乎是貝萊德全球客戶提出的首要問題，由歐洲到澳洲、南美到中國、美國佛羅里達州到俄勒岡州，投資者都正在問如何更變其投資組合，以應對氣候變化。」
他又稱，由於資本市場是跑先實質風險，故與氣候本身的變化相比，大家將更快地看到資本配置的變化。在不久的將來將有大量資本重新分配，速度會快過大部分人的估計。
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