德勤連環「劈炮」浪潮升級！又辭任公司核數師
2020年01月14日 19:20
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德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮有升級迹象，近乎日日有上市公司宣布其辭任核數師一職！
北京燃氣藍天(06828)公布，德勤已辭任核數師，自1月13日起生效，主因是公司與德勤未能就截至2019年12月31日止財政年度的核數費用達成共識。中審眾環(香港)會計師事務所已獲委任為核數師，以填補德勤空缺，任期直至下屆股東周年大會結束時為止。
周一(13日)名仕快相(08483)及中國春來(01969)亦公布，德勤已辭任核數師一職。若計及上述公司，單自去年12月中至今，德勤辭任核數師的上市公司數目已達23間，當中包括於上月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，因素包括壹傳媒截至2020年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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