樓價UPDATES：二手續偏淡　低市價成交不斷

本月交投續見淡靜，不少屋苑近日才破悶局，北角半山寶馬山花園剛錄得一宗低市價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●寶馬山花園3座高層C室，實用面積825方呎，間隔為三房包括套房，廳大房大。原叫價1,650萬元，較銀行估價1,780萬元低，最終再減20萬元，以1,630萬元沽出，實用呎價19,758元。買家為同區租客，兩年前曾參觀同一屋苑，見近期樓價回落，決定轉租為買。

●西灣河嘉亨灣一個低層戶，實用面積1,080方呎，連約569方呎平台，望海景，獲租客以5.4萬元承租，實用呎租約50元。租客為外區人士，心儀物業設有會所，而且附近交通方便，故決定租用。

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九龍區

●將軍澳首都3座低層LB室，實用面積840方呎，採四房包括套房間隔，以995萬元成交，實用呎價11,845元。原業主於2008年以699萬元購入該單位，持貨至今帳面獲利296萬元。

●西南九龍浪澄灣7座中層B室兩房戶，實用面積556方呎，向西及享海景。單位放盤不足3個月，即由叫價1,198萬元，累減198萬元，以1,000萬元售出，實用呎價17,986元。屋苑現時約有50個單位放售，叫價介乎1,050萬至2,500萬元不等。

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新界區

●沙田碧霞花園4座高層B室，實用面積1,296方呎，以三房包括套房及連工人房間隔，向東南望城市景。單位於去年5月放盤，原叫價1,750萬元，累減250萬元，獲買家以1,500萬元連車位承接，實用呎價11,574元。

●屯門綠怡居8座中層B室三房戶，實用面積663方呎，去年12月初放租，意向月租1.3萬元，相比同類單位近期租金約1.4萬至1.5萬元為低。據了解，由於業主深知農曆新年將至，租務交投淡靜，寧願開價較市價平，望盡快租出單位，日前最終以1.2萬元租出，實用呎租18.1元，屬兩房價水平。新租客為區內人士，因業主賣樓，需另覓新居，見上址租金吸引，立即承租。

●沙田欣廷軒3座中層E室，實用面積397方呎，以兩房間隔，獲買家以715萬元購入，實用呎價18,010元。上址為原業主於2002年以179萬元購入，帳面現獲利536萬元。

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