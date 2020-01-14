全球經貿戰：美再提風險　指用華為設備「簡直瘋狂」

美國將與中國簽署首階段貿易協議之際，對中國網絡設備商華為的「封殺」仍未鬆手！外國媒體報道，美國向英國提供了新的證據，表明在5G網絡中使用華為設備會面臨情報共享風險。

美國代表團周一(13日)訪問了英國，美國官員形容允許華為的設備接入英國5G移動互聯網「簡直是瘋狂」。據報英國料在本月決定是否將華為納入其5G計劃。

華盛頓當局提出的擔憂，與英國安全局負責人Andrew Parker早前提出的主張相矛盾，後者認為「沒有理由」相信兩國之間長期的情報共享協議，將受到華為影響。

英國首相約翰遜回應指，批評華為的人應該「告訴我們有甚麼選擇」。惟他補充，不希望見到5G基礎設施會損害與夥伴在國家安全和情報的合作。

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