兩年前「鱷王」譏「揸現金愚蠢」 如今又如何？
2020年01月14日 21:16
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踏入2020年，全球股市雖然曾被美伊局勢短暫驚嚇，但升浪迅速回勇，這半個月來的回報不俗，令人回想起2018年1月也是如此。
就在兩年前，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)認為，繼續持有現金的投資者將會「覺得自己非常愚蠢」，結果成為「燈神」，因全球股市自當年2月起就大幅調整。
當然，兩年後的今日，達利奧可以「事後孔明」，為當日的「愚蠢論」辯護，因美股確實已遠高於2018年1月頂部。
「鱷王」當年這句話，再次勾起部分分析員的回憶，並以此作為借鏡，警告股市重大調整可能將至。華爾街「老兵」、The Macro Tourist blog專欄作家Kevin Muir認為，目前市場正正認為「持現金非常愚蠢」，有機會迎來類似2018年般的痛苦調整。
他表示，股市可能在現水平就調整，或再上升5%才掉頭，惟投資者必須注意，股市不會只升不跌。
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