新盤部署：愛海頌加推98伙　入場費754.3萬元

價單亦顯示，部分單位料已加價，其中新推出的2座5樓A室，實用面積736方呎，折實售價約1,155.46萬元，而之前推出高一層相同面積的6樓A室，折實售價約1,021.17萬元，即新推低一層單位售價反而高出逾13%。

該盤同時發出新銷售安排，於1月18日起以先到先得及招標形式，合共推售178伙。

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