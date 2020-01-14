新盤部署：愛海頌加推98伙 入場費754.3萬元
2020年01月14日 21:28
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愛海頌示範單位
據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，加推全新6號價單，提供98伙，最低入場費為1座8樓C室，實用面積477方呎，折實售價為754.3萬元，呎價15,813元。而最貴則為1座31樓D室，實用面積695方呎，天台面積561方呎，折實售價1,547.7萬元，呎價22,269元。
價單亦顯示，部分單位料已加價，其中新推出的2座5樓A室，實用面積736方呎，折實售價約1,155.46萬元，而之前推出高一層相同面積的6樓A室，折實售價約1,021.17萬元，即新推低一層單位售價反而高出逾13%。
該盤同時發出新銷售安排，於1月18日起以先到先得及招標形式，合共推售178伙。
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