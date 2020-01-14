有圖！美經濟恐不堪一擊 難再抵擋「黑天鵝」事件

若認為美國經濟真的安枕無憂，2020年沒有可能陷入衰退，恐怕過於樂觀了！外國傳媒引述美國聯儲局數據顯示，美國商業與工業貸款增長大幅放緩，目前按年增長已放緩至 0.6%，與之前經濟衰退前的預兆一致，意味着經濟承受不起「黑天鵝」事件。(本文附圖)

美國商業與工業貸款包括了營運貸款與資本開支貸款，其中營運貸款以應收帳與存貨做抵押 ；資本開支貸款則以設備等固定資產作抵押。

據聯儲局資料，截至2020年1月1日為止，美國商業與工業貸款總額已跌至2019年3月水平，總額約2.33萬億美元，較2019年8月高峰下跌1.7%。值得注意的是，聯儲局在2019年7月起合共減息3次，但數據正正顯示企業貸款不增反降。

由於目前美國商業與工業貸款按年增長已降至0.6%，根據往績，每當這項貸款增長「跌入負值」，美國經濟就會陷入衰退期。因此，有專家認為，若未來貿易協議有變數或再次出現類似伊朗的「黑天鵝」事件，導致企業悲觀的話，經濟就很可能抵受不住衝擊。

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