【財經評論】基金思遷謀後路　港慨嘆人財兩空

香港在過去大半年，由一個國際都會，變成全球聞名的暴亂之都，基金行業莫不聞風喪膽。眼見港府止暴無方，投資界迫不得已另覓避風港，有的計劃將香港辦事處遷離，有的或多增一個亞洲據點以作後路。香港既留不住「人」，又留不住「財」，如何能維持國際金融中心地位？若不及早正視危機，恐怕在區內的競爭力，只會不斷萎縮。

去年末季開始，不時傳出香港的動盪情況嚇走大批投資者，部分資金流向新加坡。從新加坡境外存款錄得3年新高來看，顯見傳言非毫無根據。去年11月阿里巴巴來港上市前後，確有熱錢流入本地，並一直在股市炒作，某程度淡化了走資的壓力。專業投資者或金融企業考慮到市場風險要調撥資金，當然不會是兩三日就能成事，而是在特定時間內逐步推行。眼前港股交投暢旺，也許更有利資金轉移，走資的潛在威脅實不能掉以輕心。

隨着新興市場經濟蓬勃發展，亞太區資產財富亦不斷增加。資料顯示，截至2018年底，香港的資產及財富管理業務規模接近24萬億港元，其中三分之一屬資產管理及基金顧問業務。外資和內地資金近年選擇香港作為資產管理中心，除了因為有國際社會認同的法律制度、市場規則、專業的服務人才和資金流動的自由外，政治環境穩定亦至為重要。

偏偏持續的社會動盪，令香港這項優勢頓失，亦令外資考慮到「五十年不變」這個限期前，香港的政治風險會否持續惡化，致萌生另覓地區辦事處的念頭，就算不立刻撤離，亦可能會先增加據點，分散市場風險。

考慮到中國這個龐大市場，外資未必會話走就走，但在香港以外的亞洲區找尋業務新據點，相信是未來金融業的趨勢。

港府斷不能總是一副老神在在的樣子，除了要着手強化金融市場配套以加強競爭力，亦必須改善管治，堅持維護法紀，並從善如流，軟硬兼施妥善處理社會爭議。所謂「家和萬事興」，和氣才能生財！

時值中美簽署首階段貿易協議、中東局勢緩和、全球市場資金充裕，以及美國總統大選前的經濟蜜月期，刻下香港人未必感受到資金流走的威脅。所謂「常將有日思無日，莫待無時思有時」，目前香港經濟疲態畢露，一旦股市熱錢退潮，百業不景，必然引發移民和走資潮，屆時才着手正視，只怕一切都已太晚！

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