高恩潛逃後　雷諾日產首發聲否認聯盟瓦解

雷諾─日產─三菱聯盟前董事長高恩戲劇性棄保潛逃黎巴嫩，使該車廠聯盟瓦解的說法甚囂塵上，然而雙方矢口否認傳聞。

早前有外媒引述數名消息人士稱，日產汽車高級主管正加快速度，推進與法國夥伴雷諾「分手」的秘密計劃。然而，身兼雷諾舵手的聯盟董事長Jean-Dominique Senard回應表示，雷諾與日產之間的合作關係「沒有死亡」，並指假消息絕非出於善意。

日產汽車也稱，聯盟是日產競爭力的源泉，日產將通過聯盟實現可持續盈利增長，繼續拿出對於所有聯盟成員都共贏的成績。

雷諾於20年前入股瀕臨破產的日產汽車，聯盟亦隨之誕生，後來三菱汽車又於2016年加入成為新成員。高恩於2018年11月因金融犯罪被捕，過去一年令外界開始對該聯盟的前景產生懷疑，他的出逃被認為是對聯盟的存續起了至關重要的作用。

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