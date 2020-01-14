內地國有銀行爆裁員潮？分析話主因係...

國際金融業裁員消息不絕，數據反映中國同業也在「水深火熱」中，然而內地財經自媒體分析指，中國的銀行業員工減少只是反映國有六大行員工老化。

數據顯示，2019年上半年全國15家大型銀行的員工總數為223萬人，其中國有六大行的員工總數為180萬，佔比80%以上。與2018年年底相比，只有浙商銀行與浦發銀行的員工數目是增加的，另外13家銀行員工減少總數達到4.24萬人，當中國有六大行的減少3.49萬人，同樣佔了80%以上。

然而國有六大行淪落了嗎？分析認為，其實這只是幾家銀行員工老了。

據中國銀行業協會的從業員年齡調查，國有六大行30歲以下及30歲至40歲員工佔比分別為27.24%、20.98%，合計不足50%。城商行兩者合計超過70%，全國性股份制銀行年輕化水平最高，比率合計超過80%。

分析指，幾家國有大行的歷史長久，因此每年自然退休造成的員工流失也格外明顯。

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