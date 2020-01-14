數碼港：逾30間初創企業研區塊鏈 助中小企節流
2020年01月14日 22:36
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數碼港主席林家禮
數碼港主席林家禮周二(14日)在出席亞洲金融論壇時表示，現時數碼港有逾30間初創企業投入數碼貿易融資及區塊鏈的相關工作，為中小企及投資者提供迅速可靠、節省成本的簡易方案。
他表示，區塊鏈能有效堵塞傳統貿易融資容易產生的漏洞，透過貿易文件數碼化及融資流程自動化，能有效改善整體貿易流程，增加信貸資料透明度，減低人為失誤和詐騙風險，令金融及物流供應鏈運作更準確、安全和順暢，亦能透過信貸風險技術或安排投資者商業配對，為中小企業填補融資缺口，提供即時現金流。
他又指，金融業近年積極推動數碼轉型，金融服務和科技公司之間的界線逐漸模糊，許多科技公司正申請金融服務牌照，而金融服務公司亦開始以科技公司自居，體現傳統經濟的數碼轉型及與新經濟的融合，呼籲初創企業應把握相關金融科技的機遇。
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