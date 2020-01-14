道指早段跌34點　摩通績優漲逾1%

中美兩國簽署首階段貿易協議在即，美股周二早段早淡偏軟，道指低開34點，報28,872點，納指挫19點，至9,254點。

3家華爾街大行第4季業績出爐，當中，摩根大通上季賺85.2億美元（約664.5億港元），增長21%，每股純利2.57美元，勝市場預期的2.36美元，主要是交易收入大增56%至49.5億美元，遠勝預期。以全年計，摩通勁賺364億美元，創美國銀行業最高紀錄。摩通股價早段報139.09美元，升1.37%。

至於花旗去年第四季多賺15%至50億美元，勝預期，股價早段報81.8美元，升1.43%，但富國銀行上季經調整後每股純利僅99美仙，遜預期的1.11美元，股價挫4.24%至49.9美元。

在券商唱好下，社交媒體Facebook（Fb）周一股價打破2018年中的紀錄。Evercore ISI調高Fb目標價，由235美元上調至280美元，理由是Fb正發掘Instagram的電商業務商機，Fb股價周二早段報221.63美元，輕微回吐0.13%。

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