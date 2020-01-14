特朗普下周再做主角 將出席世界經濟論壇
2020年01月14日 22:41
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特朗普(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，美國總統特朗普下周將前往瑞士達沃斯，參加世界經濟論壇的年度會議。會議於在1月21日至24日舉行，也是他自2018年以來首次出席。今年出席的成員包括財長姆紐欽、商務部長羅斯、貿易代表萊蒂澤，以及特朗普女孩子庫什納和女兒伊萬卡。
世界經濟論壇主席Klaus Schwab表示，當今世界變得更複雜，需要複雜的答案，今天的問題不能僅靠政府、企業或民間社會來獨自解決，需要集體行動。
論壇今年的主題將是「一個有凝聚力和可持續性世界的利益相關者」。出席的其他人士包括歐盟委員會主席馮德萊恩、日本央行行長黑田東彥，以及歐洲央行行長拉加德等。
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