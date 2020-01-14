【名家筆陣】許照中：港金融業乏上流機會

本港金融市場自回歸前後近30年積極朝國際化發展，成果豐碩，毋庸置疑，可是這個發展，卻犧牲了本土業界在市場繼續存活和競爭的機會。在所謂的「大市場，小政府，積極的不干預」，到如今從實際效果看來相等於是「你死你賤」的動人口號之下，把本地金融市場的主導權都交到非本土的人手上，讓本土個別與金融市場發展相關的不同界別業者都逐漸被邊緣化，甚至遭到淘汰出局。我們不禁要問，既然這個發展只是為他人作嫁衣裳，沒有機會享受成果，反而前途與生計因此都會受到影響，為何我們還要這樣的發展 ?

過去逾大半年，本港社會出現了歷來罕見的動盪，至今仍然未能平息，而參與其中的大部分是年輕人，包括大學生、中學生等。表面上，這場動亂骨子裏是一場政治運動，但是有那麼多的年輕人，而且還包括了一些專業並具豐厚學識的中產人士都被鼓動、參與其中，情況實在不簡單。我認為歸根究柢其實是社會上存在已久的各種不平衡發展，積累已久的民怨沒有獲得適時疏導，致被別具用心者有機可乘，利用作為打擊政府管治的結果，也可以說是所謂「大市場，小政府，積極的不干預」的政策之下，給社會種下的禍根。

在這場動亂之下，社會上各不同層面都在不停探索事件為甚麼能夠延續那麼久？那麼多的年輕學生都積極參與其中的原因？當中最主要結論當然包括房屋問題。本地樓價高企，一般公認已非冀望置業的年輕人所能夠負擔，公營房屋又因為各種政策延誤致供應短缺，年輕人上不了樓而埋怨。我個人卻認為，這並非是理由的核心所在。試想想，年輕人離開學校，倘若沒有經過積極打拚的爭取向上流，那麼縱然房價並不高，但是單憑那一般的薪酬水平也難言可以有能力買樓。

我們那個年代樓價每方呎100元是如此，1,000元是如此，現在1萬元、2萬元也是如此，並無例外。因此，年輕人倘若是由於購不起房子，致遷怒於政府，那麼我認為並不合理。

另有些觀點認為，年輕人深感缺乏上流機會，導致他們對社會產生怨懟，因而上街參與示威，這個論點倒是不無道理。我說回歸後特區政府歷屆主要領導官員，仍然未有擺脫殖民地政府官員管治的思維，沒有把他們治理之下的本地市民的長遠利益放在第一位，或積極作出扶持，相反只顧一味開放市場。在所謂的「大市場，小政府，積極的不干預」的口號之下，讓各主要專業行業都面對外來的不公平競爭，致社會發展失去平衡，影響有關業者的存活機會，和年輕人就業和發展與上流的機會。

就我們身處的金融服務市場而言，縱然今天已經成功躋身國際主要金融中心行列，新股市場更是連年居於國際市場的榜首，但是市場的主導權與利益都早已落在外資手上的情況之下，本土業界由於大多數早已被邊緣化或甚至被淘汰了出局，固然無緣分享這個發展的成果。本地的年輕人尤其是大學畢業生，投身金融業礙於經驗與社會背景都缺乏優勢，難獲得主宰市場的外資投行垂青，要在金融業創業或爭取上流的機會更加是十分的渺茫。(積極不干預給港人帶來的遺憾系列之六，未完待續)

許照中

六福金融主席兼行政總裁

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