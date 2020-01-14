中環Hot Talk：智能投顧的存在價值

早前在這裏提及我去年的個人投資表現終於「見得人」，因幫襯了一家專門投資ETF的「智能投顧」(Robo-advisor)，去年投資回報約15%。當然表現只算是中規中矩，並非有些投資者期望的利用電腦選股贏大錢。其實當初決定使用智能投顧時，未對回報率抱着很高期望，心知這些服務並不能長期跑贏大市。有些朋友因此問我為何依然要「畀錢人賺」?

你知不知道去年恒指成分股之中，升幅最大是哪一隻股票？若果你對誰是去年藍籌股升幅之王沒有多大印象的話，很大程度反映你沒有買中這隻股票。我亦相信很多投資者也不能一時之間提供答案，意味着沒有多少人選中這隻股票。

去年升幅最大的恒指成分股全年升幅116%，或許要求你選中年升一倍的股票是太高要求，那麼在所有成分股之中有38隻上升，當中有28隻去年升幅比恒指的10%升幅要高，即是說有超過一半藍籌股能跑贏大市。不過，撫心自問你還有多少次機會，能選上跑贏大市的股票？

無可否認，智能投顧目標客戶並非選股的能力已達股神級數的投資者。可是對於我而言，並不追求跑贏大市，只期望跑贏自己。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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