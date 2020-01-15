東方日報B2：香港資管前景暗　遷星洲查詢激增

香港局勢動盪惹走資疑雲，資產管理公司更有意「轉場」至新加坡，勢影響香港資產管理中心地位。外電引述顧問公司指，近月香港資產管理公司對設立新加坡辦事處的意欲顯著上升。有本地財富管理公司亦透露，已知悉數間家族辦公室搬離香港，並轉至新加坡營運。

彭博報道，儘管香港社會動盪不是唯一的影響因素，惟無疑令新加坡從中得益，今年已有私募股權會議需移師新加坡舉行，家族理財顧問機構亦接獲不少客戶查詢，冀了解更多關於將資產從香港轉移至新加坡的資訊。

不少資產管理公司認為，新加坡已經成為香港走資的首選地。環球估值及企業融資顧問道衡(Duff & Phelps)合規和法規諮詢部主管Sin Yee Koh表示，接獲香港資產管理公司在新加坡開設辦事處，並且從事受監管業務的申請有所增加。

旭齡及穆律師事務所(Shook Lin & Bok LLP)合夥人兼信託、資產和財富管理業務主管陳恩涵亦稱，自去年8月以來，香港公司尋求在新加坡成立基金管理公司的諮詢，以及進行實際操作的個案激增，坦言當年全球爆發金融危機期間，亦曾出現同類趨勢。

新加坡金管局發言人稱，過去半年，當局已發牌及註冊的基金管理公司總數增長近9%，由2019年五月底的820間，增至今年1月初的892間，而2018年底至今的增幅更達14%。

值得留意的是，香港社會動盪令去年第三季經濟按年收縮2.9%，創十年最差，一旦資產管理公司加快將業務轉移，勢加劇香港經濟下行壓力。

晉裕集團投資研究部董事總經理林偉雄指，在香港社會示威事件的影響下，已聽聞有數間家族辦公室搬離香港，轉到新加坡營運，負責人普遍對香港社會問題感憂慮，同時公司規模較細，因而可靈活轉身。

不過，他認為，香港資產管理公司搬到新加坡不會成為趨勢，因為新加坡無法替代香港公司，成為內地市場的跳板。大型資產管理公司於新加坡開設分公司，主要是由於東南亞國家的中產階級人口增長迅速，對資產管理的需求十分強勁。

中原地產項目部(中國及海外物業)營業董事許大衛表示，香港及國際企業透過該公司到新加坡租辦公室的查詢量急升，去年按年大幅上升約50%，特別是過去幾個月接到較多查詢。然而，不少金融公司或資產管理公司數年前已進駐新加坡，近期較多為初創和科技公司。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享則認為，香港與新加坡的稅率相近，兩者各方面條件均貼近市場標準，選取新加坡者或因其較穩定的政治環境。

不過，香港金管局高級助理總裁劉應彬表示，香港為亞洲最大跨境私人財富管理中心，亦是世界第二大國際財富管理中心，資產管理公司多達1,800家，相信香港未來的私人財富管理行業有巨大增長潛力。

事實上，新加坡近期已成為資金熱門「避風港」。據新加坡金管局數據，去年11月底當地非居民存款，已連續八個月上升，而該月外幣存款金額按月增10.01億坡元(約58億港元)，去年5至11月期間飆升1.3倍。

美資券商摩根大通亞洲(日本除外)金融研究部聯席主管Harsh Modi曾表示，雖然無法確定有資金從香港流向新加坡，但過去數月新加坡的外匯存款確實大幅增加，認為金融界對資產轉移的預期相當合理。投資者似乎傾向選擇新加坡，作為停泊資金的全球樞紐。

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