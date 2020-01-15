【專家點評】馮宏遠：貿談趨明朗　候整固揀股

中美首輪貿談協議文本已定於周三(15日)簽署，由於美國總統特朗普在元旦已透過Twitter事先張揚，基本上由去年底至今大半個月期間，投資市場都是着瀰漫一片樂觀氣氛，現時環球股市指數水平亦已相當反映首輪中美貿談簽訂後的利好因素，包括中美關稅戰暫緩、中國大量採購美國貨，以及初步匯率協定等。

中國官員趕赴美國簽署協定前，美國財政部主動將中國剔出匯率操縱國名單，進一步在簽署協定吹和風，人民幣兌美元亦連日回升至突破7算關，高見6.87水平。

港股在密集利好消息下，恒生指數短短一個月間由27,000點水平升至近29,000點，在正式簽訂貿易協定後，預計投機資金短線趁好消息出貨機會反而增加，尤其不少人近日見技術突破才追貨，只要大市稍回調，就會導致嚴重帳面虧損，從而大幅拖累整體組合回報，故近期注碼方面要更為忍耐，以免得不償失。

策略方面，核心持股部分可續持有，主要是今年環球經濟溫和復甦和貨幣寬鬆方向未變，中線仍可看好，但由於短線已頗為超買，因此近期追炒的倉位，宜先行減持，保留較高水平現金，等待稍後大市整固時才趁低逐步吸納。綜觀中港股市，策略上仍可保持吸納消費股，以及新經濟股選股持有。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－