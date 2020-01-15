【專家點評】沈振盈：好消息過度反映　趁機減磅

經歷早前地緣政治危機的衝擊，恒指回試27,900點水平後，在局勢暫時沒有惡化的情況下，加上中美雙方確認會在本周簽署首階段貿易協議，令大市急升，指數昨曾突破29,000點。然而，29,200點關阻力不輕，加上大市已頗為超買，而中美協議的利好消息亦已被過分反映，觸發獲利沽盤湧現，指數轉升為跌，最終恒指周二(14日)收報28,885點，下跌69點。

關於美伊局勢，筆者認為只是暫時沒有再惡化，事件並不會是這樣簡單就緩和下來，只是不知何時又會再惡化。另一方面，中美算是可以「埋枱」簽署協議，但協議內容至今仍是一個謎。筆者估計，所謂「達成協議」，也只是一封意向書，算是雙方暫時不再將事件激化，一切留待第二階段去商討。現時市場的反應及預期是過分樂觀。

從技術層面分析，周二大市成交接近1,200億元，走勢上出現「高開低收」的單回轉向信號，顯示大市短期見頂機會頗大。若市況真的出現回調，首個支持位處於10天及20天移動平均線水平，即28,500至28,200點區間。由於周二早段高飛曲墜的成交頗大，待周三(15日)晚中美雙方簽署協議後，大市出現調整的機會頗大，大家短線宜先行減磅計數，套現過年。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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