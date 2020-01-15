【專家點評】陳錦興：信義能源回穩　升勢可期

恒指升近29,000點遇阻力，又在中美簽定首階段協議前夕，獲利回吐壓力將加大，而資金流向或會變得審慎，半新及現金流穩定的股份，反有留意價值。信義能源（03868）分拆自信義光能，去年5月以1.94元上市。最近股價有回穩迹象，看來在形成升軌。信義能源盈利增長穩定，併購太陽能電場將是未來主要催化因素。

信義能源是中國太陽能發電場營運商。其業務模式為收購、擁有及管理大型地面集中式太陽能發電場項目組合，並向中國電網的當地附屬公司銷售電力，據此可產生穩定的收益及現金流入。信義能源招股表明每年派息金額將不少於可供分派收入90%，主要是其經營電站所產生電力已經「併網」發電，因此收入預見度高。

目前，信義能源有九個太陽能發電場項目，位於安徽、湖北、河南、福建省等及天津市，總核准容量為954兆瓦。中期收入增5.3%至約6.4億元，經營溢利4.5億元，增長4.8%，整體業績表現穩定，而可供分派股息為3.4億元，按年增長8.8%，估計發布全年業績時，派息比率為100%。

信義能源盈利動力，除源於自然增長外，就是優先向母公司收購成熟的太陽能電場項目，其次是向獨立第三方展開併購。上市集資約37.6億元，能為未來併購壯大提供支撐，加上公司現金流強及負債比率合適，財務彈性足夠應付未來資金需求。預期市場對其併購動向會特別關注。現價息率超過4厘，估值具支持力，建議2.12元吸納，目標價2.45元，止蝕可訂於2元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人士）

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