【專家點評】王昕媛：中生製藥銷售看俏

此外，多款生物類似藥物有望2021年上市，包括曲妥珠單抗、利妥昔單抗、貝伐珠單抗。屆時，公司抗腫瘤藥佔比將從目前的20%進一步提升，有望取代肝藥成為公司貢獻收入最大板塊。

最新集採政策、國家醫保目錄料對業績影響有限。第一，不同於第一批集採的恩替卡韋，最新第二批集採，公司共有5個品種入圍，分別是阿比特龍、安立生坦、奧美沙坦酯、福多司坦和他達拉非，合計佔銷售比重不足3%，影響有限。

第二，2019年11月醫保談判中，公司涉及2個品種獲納入乙類醫保名錄，分別為：1)雷替曲塞(賽維健)，價格降幅55%；2)得百寧(利多卡因凝膠貼膏)，價格降幅77.7%。其中，賽維健全年治療費用降至3.5萬元人民幣，而利多卡因凝膠貼膏全年治療費用降至5,000元人民幣以內。

此外，2020年，預計公司盈利增長15%，主因有多款新藥上市。包括新批的仿製藥，如利多卡因、替卡格雷、阿呱沙班、吉非替尼。此外關注重組凝血因子VIII、結合白蛋白的紫杉醇可能會在2020年獲批。

投資策略方面，建議長期配置，逢低買入。由於醫藥行業的集採將進入常態化，降價主旋律不變，正大天晴作為龍頭仿製藥企業，依託創新藥成就競爭力，同時加強研發支出鑄造護城河，因此，後集採時代，政策高壓下有利行業集中度的提升，龍頭雖估值較高，但隨着新產品的推出，整體收入維持穩健增長，可留意超跌機會。目標價13.1港元，對應2020年、2021年預期市盈率34倍及27倍。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，作者及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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