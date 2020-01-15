歐股收市向好 標緻股價挫近1%

歐股收市向好，英國富時100指數收報7,622點，升4點或0.06%；法國CAC指數收報6,040點，升4點或0.08%；德國DAX指數收報13,456點，升4點或0.04%。

英國去年11月GDP創2012年6月以來最低增長，加強市場預期英倫銀行(即英國央行)將會減息，拖累英鎊兌美元於1.2水平橫行，目前跌0.18%至1.2965。

個股方面，法國車廠標緻雪鐵龍集團旗下品牌歐寶據報將裁員4,100人，標緻股價收跌0.92%。

英國地產商Taylor Wimpey表示，去年的建屋量及平均售價分別升5%及近2%，股價收市升3.91%。

網上時裝零售商Boohoo Group股價收漲4.94%，此前集團料截至今年2月底止財年經調整EBITDA按年增長10至10.2%。

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