紐約期油收漲0.2% 結束5連跌
2020年01月15日 04:00
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國際油價連跌5日後回穩，紐約期油收報每桶58.23美元，升15美仙或0.26%；布蘭特期油收報每桶64.49美元，升29美仙或0.45%。
據報道，石油輸出國組織及其盟國(合稱「OPEC+」)可能會決定推遲原定於3月份舉行的會議，可能會推遲至6月份舉行。如果3月的會議被延後，目前的石油減產協議可能也會被延長至6月份。
美國能源資訊署(EIA)發表最新報告，上調今年紐約油價預測至59.25美元，之前預測為55.01美元；2021年則預測為62.03美元。EIA對今明兩年布蘭特油價預測分別為64.83美元和67.53美元。
另外，EIA預測美國石油產出增長每日106萬桶，至總產出每日1,330萬桶。
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