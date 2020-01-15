美股收市：道指升32點　富國銀行挫逾半成

市場觀望中美本周簽署首階段貿易協議，並消化企業最新業績，美股3大指數收市個別發展。道指收報28,939點，升32點或0.11%；標指收報3,283點，跌4點或0.15%；納指收報9,251點，跌22點或0.24%。

3家華爾街大行第4季業績周二(14日)出爐，當中，摩根大通上季淨利潤增長21%勝預期，股價收漲1.17%；花旗去年第四季多賺15%至50億美元，亦勝預期，股價上升1.56%。

不過，富國銀行上季經調整後每股純利僅99美仙，遜預期的1.11美元，股價全日下挫5.39%。

美國公司陸續公布最新的第四季季度財報，這將是研判美股前景的重要依據。TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示，與2018年同期相比，這個數字(剛公布的企業業績)看起來不錯，但請不要忘記，2018年第四季度是慘不忍睹的。

根據FactSet估計，標指成分股公司2019年第四季度的收益預計將按年跌2%。若真是如此，這將是連續第四個季度的企業盈利下降，也是自2015至2016年以來的最長連續下跌周期。

－－－－－－