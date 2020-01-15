【專家點評】古勝：中國鐵塔熱身可吼

港股昨日先升後回，恒指29,000點得而復失。事實上，呢個係個大位，唔會一吓子就攻破，以昨日大市成交近1,200億元來看，反映動力猶在。到底好淡角力誰勝誰負，老古傾向相信，月底恒指會維持在高位結算，市場對一月效應有所期待。

炒股唔炒市較實際

中美如無意外周內簽署貿易協議，惟呢個所謂好消息已炒咗成個月，會唔會趁好消息出貨，不得而知，但就肯定對大市刺激作用有限。早前受貿易戰負面消息拖累的晶片股及電訊設備股，近日紛紛創52周新高，若中美雙方共識在下半年才再傾第二階段貿易協議，相信呢類敏感股會繼續有喘息機會。

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