【專家點評】古勝：中國鐵塔熱身可吼
2020年01月15日 07:30
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港股昨日先升後回，恒指29,000點得而復失。事實上，呢個係個大位，唔會一吓子就攻破，以昨日大市成交近1,200億元來看，反映動力猶在。到底好淡角力誰勝誰負，老古傾向相信，月底恒指會維持在高位結算，市場對一月效應有所期待。
炒股唔炒市較實際
之不過，實際操作上，老古還是建議大家炒股唔炒市，睇自己手頭個股表現行事，少理指數變化，大前提是減持超買股，增持實力股，以鞏固組合防守性。阿里巴巴(09988)高位逆市靠穩，收報223.6元，升0.3%；反而騰訊控股(00700)一度跌穿400元關，收市險守，報400.4元，跌1.4%。兩強之中，小弟維持首選阿里。
中美如無意外周內簽署貿易協議，惟呢個所謂好消息已炒咗成個月，會唔會趁好消息出貨，不得而知，但就肯定對大市刺激作用有限。早前受貿易戰負面消息拖累的晶片股及電訊設備股，近日紛紛創52周新高，若中美雙方共識在下半年才再傾第二階段貿易協議，相信呢類敏感股會繼續有喘息機會。
股民愛股中國鐵塔(00788)近日又有異動，昨日股價曾高見1.82元，收報1.8元，升1.6%，成交逾13億元。股價連升多天並一連重上10日、20日及100日線，短線有勢試破250日線1.84元，站穩其上的話，有望確認扭轉降軌趨勢，短線目標叩2元關，穿1.73元止蝕。
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