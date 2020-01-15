新股專輯：7股周四掛牌 新石文化超購1211倍
2020年01月15日 07:32
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周三(15日)有7隻新股公布招股結果，當中中國電視劇發行代理商新石文化投資(01740)發售價定為每股0.5港元，為招股價範圍下限，淨籌8,760萬元。認購一手(5,000股)中籤率僅1.5%，最少認購200手(即100萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購1,211.16倍，而國際配售亦已獲大幅超額認購。
中國精細化工產品製造商三和精化(00301)公布，發售價定為每股1.3元，為招股價範圍的中間價，淨籌7,520萬元。認購一手(2,000股)中籤率30%，最少認購10手(即2萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購36.75倍，而配售股份已獲輕微超額認購。
中國內地房地產商滙景控股(09968)發售價定為每股1.93元，為招股價範圍下限，淨籌13.911億元。香港公開發售未獲足額認購，有入飛的投資者獲全數分配，而配售股份已獲輕微超額認購。
營銷解決方案提供商艾德韋宣(09919)發售價定為每股2.02元，貼近中間價，淨籌3.45億元。認購一手(2,000股)中籤率20%，最少認購20手(即4萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購112.75倍，而國際配售獲輕微超額認購。
家居裝飾品生產商曠世控股(01925)發售價定為每股1.28元，為招股價範圍下限，淨籌9,150萬元。認購一手(2,000股)中籤率60%，最少認購10手(即2萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購15.66倍，而國際配售股份已獲適度超額認購。
中國上海民辦高等教育商建橋教育(01525)發售價定為每股6.05元，為招股價範圍下限，淨籌5.478億元。認購一手(500股)中籤率40%，最少認購10手(即5,000股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購3.52倍，而國際配售已獲適度超額認購約2.49倍。
纸制品制造及印刷商雋思集團(01412)發售價定為每股1.18元，招股價範圍介乎1.05至1.45元，淨籌1.119億元。認購一手(2,000股)中籤率49.31%，最少認購40手(即8萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購7.81倍，而國際配售股份已獲輕微超額認購。
上述股份將於周四(16日)於主板掛牌。
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