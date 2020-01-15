【市前重點睇】美股個別發展　鈀金價格創新高

●美匯指數跌至97.37，離岸人民幣(CNH)低見6.8964，港匯企7.7766，美元兌日圓見109.92，歐元處1.1128，英鎊漲至1.302。金價升至1,548美元，鈀金升穿2,200美元關，見2,206美元新高。布油報64.49美元，紐油見58.16美元。道指期貨下跌。

●中美周三(15日)簽署第一階段貿易協議，但消息指美國不會在11月總統大選前下調中國商品關稅。

-傳中美擬簽署的貿易協議，將包括採購大約750億美元製成品、500億美元能源、400億美元農產品及350億至400美元服務的目標。

●美國去年12月消費物價指數按月升0.2%，較預期增長0.3%溫和，期內扣除食品和能源的核心指數亦只升0.1%，低過預期升0.2%。

●紐約聯儲宣布計劃從1月16日至2月13日，進行一系列定期回購操作，規模最大的為350億美元，隔夜回購操作的最大規模保持在1,200億美元。另將保持每月600億美元的國庫券購買速度。

●美國10年期國債孳息率跌3.5點子，報1.8109厘。

●港股ADR指數收報28,898點，升13點。

●即月恒生指數夜期收報28,960點，升161點，高水75點，成交22,718張。

●國際油價連跌5日後回穩，紐約期油收報每桶58.23美元，升15美仙或0.26%；布蘭特期油收報每桶64.49美元，升29美仙或0.45%。

●美國堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治表示，目前聯儲局按兵不動並評估減息對美國經濟的影響是適宜的。

●紐約期金收報每安士1,544.6美元，跌6美元或0.4%，連跌兩日，並創自1月2日以來收市新低。

●歐洲央行管理委員會成員、法國央行行長維勒魯瓦表示，隨着歐元區經濟回穩，歐洲央行的貨幣政策也應當趨於穩定，預期利率政策未來數月保持平穩。

●瑞銀財富管理部門啟動全面瘦身，先從亞洲與歐洲下刀，據悉歐洲一些地區的裁員比例高達20%。此次重組中，從董事總經理到助理，各個層級都將進行裁員

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