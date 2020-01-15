傳美國不會在大選前下調中國關稅 人民幣跌穿6.9關

中美將於周三(15日)簽署第一階段貿易協議，但外電引述消息報道，美國現在對中國進口商品加徵的關稅可能一直保留到11月3日舉行的總統大選之後，且是否削減將取決於北京是否遵守雙方的第一階段貿易協議。

據悉，中美兩國達成諒解，從雙方周三在白宮簽署協議之日起，美國將在不早於10個月後審查進展情況，並可能削減目前對3,600億美元中國進口商品加徵的關稅。

審查期預計不會在協議文本中體現，其目的是讓美國特朗普政府有時間來驗證中國是否遵守協議的條款。這對去年12月份宣布但尚待執行的將約1,200億美元中國商品15%關稅減半不會有影響。

美國財政部長姆紐欽周二(14日)晚表示，關稅削減將取決於達成第二階段協議。但他拒絕透露有關第二階段協議磋商的時間表，另指「在達成第二階段協議前，這些關稅會保留。如果總統很快達成第二階段協議，他會考慮在協議中削減關稅，否則就不會有關稅削減。因此這與選舉和其他事情都無關。沒有秘密協議。」

在第一階段經貿協議生效後，美國將維持對2,500億美元中國進口商品25%的關稅以及另外1,200億美元商品7.5%的關稅。中國未承諾根據該協議降低關稅，而是表示要免除某些美國產品的關稅，以達到協議中規定的採購目標。

中國亦承諾加大採購大豆和豬肉等美國農產品，並在知識產權、強制技術轉讓及匯率等問題上做出新的承諾。

離岸人民幣(CNH)兌每美元跌穿6.9關，低見6.9033，日內跌139點子或0.2%；每百港元兌人民幣見88.76。

避險資產日圓兌每美元由110水平回升，高見109.82；每百日圓兌港元約為7.0817。金價高見每安士1,550美元，升37美元或0.24%。

另外，鈀金創新高，高見每安士2,206美元，升8美元或0.38%。

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