【股民熱話】今年香港經濟靠金融業翻身？

踏入2020年，港股反覆向上，恒指周二(14日)一度突破29,000點，創2019年5月以來新高。展望今年，香港經濟想翻身，全靠金融業，所以股民唔使太過悲觀，但就要有承受大風大浪的心理準備！

點解咁講？香港經濟不離貿易、旅遊零售和金融業三大支柱。先睇貿易，雖然中美簽署第一階段貿易協議，但顯然只是一份暫時「止咳」的協議，若然特朗普連任美國總統，必然會在第二階段談判加緊針對中國以謀求更大利益，再加上美國國會已通過香港人權法，香港處於中美的夾縫之中，貿易業多災多難，今年表現都難以樂觀。

至於旅遊及零售業務，經歷過去七個月事件，不少內地居民來港旅遊、就業和就學的興趣都大減，筆者亦聽聞香港某大學府今年收唔夠內地學生。總之整體上，內地客來港的熱情難復舊觀，變相令旅遊及零售行業損失大量客源，商業物業估值調整，商舖淘汰賽必然是殘酷的。此外，過去七個月，全球的戰地傳媒工作者都身在香港採訪，香港的國際都會形象已大打折扣，相信冇一至兩年難以回復，加上今年九月香港有選舉活動，若然政府仍無法解決社會撕裂的問題，只怕第二季以後又會出現大動盪，故預期今年整體旅遊及零售業都是收縮的年份，未見轉機。

獨香港的金融業，有中資企業海外融資龐大的需求作支持，加上內地加大開放金融市場，推動中國資產投資氣氛，香港作為中企的主要海外融資平台，今年將會好熱鬧。元月以來新經濟股表現出色，同股不同權染藍概念炒作熾熱，都只是熱身，將會是今年港股的主要投資題材。

此外，中國因素對香港金融業至為重要。雖然中國今年要加大對外開放金融業，但亦必然意味內地企業將面對更激烈的外來競爭，中企股估值實際上可能會受壓，這一點市場並未作預期，但將會年內無可避免反映在股市估值上，而中企市值佔比近七成的港股，所受的潛在影響不可謂不大。

總而言之，身處國際兩強爭霸的時間，難以寄望經濟可以一帆風順，更須時刻保持警覺。眼下氣氛愈熱鬧，就要想想如何分階段撤退；刻下氣氛甚悲觀，又可以諗部署分注收集，且投資組合要保留一定的現金及黃金比重作為分散風險之用，善控槓桿，小心使得萬年船！

東方經專欄作者 帥哥

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