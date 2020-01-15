聯眾電競娛樂引入Brookfield Property

完成後，公司將於聯眾電競娛樂的持股，由51.7%攤薄至50.1%，而聯眾電競娛樂將繼續為公司之非全資附屬。

交易的所得款項將主要用於買方或其任何關聯方擁有及或經營的商場內設綜合電競體驗場館之開發及營運，包括開拓遊戲專區及生產能力配置，從而吸引及推廣商場內設的電競遊戲以及其他新興的現場活動。

買賣雙方將合作開發電競場館及遊戲體驗專區，為所有級別的日常遊戲及比賽設計具有完整生產能力的配置。通過戰略合作關係產生的協同效應，預計買方的眾多零售中心可為賣方的旗艦店(即賣方的拉斯維加斯HyperX Esports Arena電競館)及其覆蓋全球的額外實體商店及移動設施配置提供場地之補充及擴大。

聯眾電競娛樂主要從事於一家公共電競及娛樂公司的營運，該公司業務包括：聯眾電競(Allied Esports)之業務，該公司為一家創新電競公司，擁有覆蓋全球網路之專業電競資產及內容生產設施；及世界撲克巡迴賽業務，世界撲克巡迴賽享有國際電視遊戲及遊戲娛樂界的冠軍頭銜，無論在陸地撲克賽、電視遊戲、線上及手機遊戲中都具有品牌知名度。

Brookfield Property Partners L.P.主要從事全球房地產的開發及管理，該公司向其母公司布魯克菲爾德資產管理公司提供投資組合管理及開發能力等的地產投資策略。

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