【專家點評】鄭勤龍：中美簽貿易協議乃權宜之計

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火水未濟》變《雷澤歸妹》之中，在易經中，「火」和「雷」為上升動力，而「水」和「澤」則為向下動力，因此「未濟」卦和「歸妹」卦之中皆帶有好淡爭持的元素，預示恒指在短期內的走勢或會以上落格局為主。

隨着中美雙方即將簽署第一階段貿易協議，加上早前的美伊緊張局勢有緩和迹象，因此恒指昨日曾一度突破29,000點心理關口，並創下自上年5月以來的高位。不過其升勢在開市後不久便無以為繼，最終收報28,885點，未能企穩於29,000點之上，而且全日走勢更形成了一支大陰燭，顯示恒指在目前或需要一段時間整固後才有動力展開下一段升浪。

「未濟」卦的卦辭曰: 「小狐汔濟，濡其尾，無攸利。」是講述一隻小狐狸欲渡河覓食，卻因不知河水深淺而險些遇溺的遭遇，因此投資者在入市之前必須審視其風險，絕不能存有僥倖之心。

「歸妹」卦的卦辭曰:「征凶，無攸利。」「無攸利」即為現今白話的「無着數」，雖然中美預計將於本月1月15日簽署第一階段貿易協議，但從《歸妹‧上六》曰:「女承筐無實，士刲羊無血，無攸利。」的卦辭顯示，雙方在目前署協議只是權宜之計，而「無實」與「無血」皆為虛有其表之象，因此投資者不妨待中美雙方簽署協議後，觀看其內容及市場反應之後再作部署方為上策。

玄學金融家 鄭勤龍

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