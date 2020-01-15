A股快報：三大指數向下　金融及地產股偏軟

中美簽署首階段貿易協議前夕，美媒消息指現行美國向中國貨加徵的關稅或維持至11月美國大選之後。內地股市偏軟，滬綜指低開3點或0.12%，報3,103點；深成指低開10點或0.1%，至10,978點；創業板指數低開1點或0.1%，報1,920點。

板塊方面，有色金屬股跌0.2%，金融及地產股偏軟；而釀酒股靠穩，次新股升0.4%。

荃銀高科低開4.5%。公司4名董事及高級管理人員擬共計減持不超過1.66%股份。

養豬業龍頭牧原股份漲4.5%。公司預計2019年實現淨利潤按年大增10.53倍至11.3倍。中金指其盈喜主要受惠於豬價上升，上調其2019年及2020年淨利潤預測39.6%及3.9%，至61.24億及310.11億元人民幣(下同)，另維持其「跑贏行業」評級，目標價117元。

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