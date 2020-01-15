全球經貿戰：傳中國承諾向美加大採購　涉逾1.5萬億元

中美將於周三(15日)簽署第一階段貿易協議，外媒報道，有取得該協議簡報的消息人士透露，中國承諾未來兩年將向美國擴大採購，涉及製造業產品、農產品、能源及服務四大領域，涉資約2,000億美元(約1.56萬億港元)。

當中包括中國向美國採購近800億美元(約6,240萬億港元)的製造業產品，包括美國汽車、汽車零件、飛機、農業機具、醫療設備與半導體等項目；逾500億美元(約3,900萬億港元)能源；350億至400億美元(約2,730萬億至3,120萬億港元)的服務；以及400億美元農產品。

據悉，中美雙方將會公布四大領域的增加購買目標，但不會披露具體產品，以避免造成市場扭曲。美國商會周一(13日)向媒體證實，首階段協議包含中國採購的美國農產品須較2017年增加320億美元(約2,496萬億港元)。

分析認為，中國雖然還有增加採購美國小麥、黃豆、高粱、玉米等農產品的空間，但對於中國能否吸收大量採購存疑；因中國若如此依賴美國農產品，可能面臨價格和供應遭操控的風險。

另外，分析指出中美第一階段貿易協議並未處理數十年來造成美國商品被排除在中國市場之外的「非關稅壁壘」，包括採購規定、產品標準、對中國國有企業的補貼。至於目前中國汽車銷售疲弱，國內組裝產能過剩情形仍在增加，難以見到中國大幅增加進口更多美國製汽車的需要。

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