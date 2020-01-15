【專家點評】陳樂怡：新經濟股回落　伺機買入

事實上，新經濟股收入處高增長期，雖然目前估值不低，但在資金流入中資股下，周二只是升市中的調整，投資者可趁短期回落，伺機買入。

內地春節黃金周假期即將蒞臨，資金周二流入澳門博彩股。事實上，中央放寬貨幣政策，中美簽定首階段貿易協議，以及人民幣匯價低位回升，均有利澳門博彩行業。再加上中央推出政策支持澳門發展，亦提升澳門博彩股吸引力。

大市展升勢 睇10天線

中美即將簽署貿易協議，協議詳細的條款及內容，將成為投資者短期焦點。另一方面，港股周二曾突破29,000點，其後回落，主要是需要消化累積的升幅，基本的有利因素並沒有變化。近期大市單日成交金額已突破1,000億元，反映資金流入。大市仍處反覆上升趨勢，恒指支持位於10天平均線。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

（作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）

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