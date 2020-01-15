【專家點評】陳樂怡：新經濟股回落 伺機買入
2020年01月15日 10:30
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新經濟股經過近日累積顯著升幅後，周二大幅滑落。其中，騰訊控股(00700)股價曾升至413元，但其後明顯倒跌，失守南非大股東的配股價405元。另一方面，閱文集團(00772)被上市前股東配股減持，股價亦急跌。其他新經濟互聯網股借勢下調，只有阿里巴巴(09988)仍可企穩。
事實上，新經濟股收入處高增長期，雖然目前估值不低，但在資金流入中資股下，周二只是升市中的調整，投資者可趁短期回落，伺機買入。
內地春節黃金周假期即將蒞臨，資金周二流入澳門博彩股。事實上，中央放寬貨幣政策，中美簽定首階段貿易協議，以及人民幣匯價低位回升，均有利澳門博彩行業。再加上中央推出政策支持澳門發展，亦提升澳門博彩股吸引力。
大市展升勢 睇10天線
中美即將簽署貿易協議，協議詳細的條款及內容，將成為投資者短期焦點。另一方面，港股周二曾突破29,000點，其後回落，主要是需要消化累積的升幅，基本的有利因素並沒有變化。近期大市單日成交金額已突破1,000億元，反映資金流入。大市仍處反覆上升趨勢，恒指支持位於10天平均線。
由於集團調整壽險團隊和產品策略，預期中國平安(02318)一九年壽險新業務增長放緩至只有5%，拖累股價過去數月橫行。然而，平保管理團隊執行力強，亦有清晰策略，配合龐大的壽險代理團隊，壽險業務保持競爭優勢。此外，平保在互聯網醫療、金融科技等新經濟業務亦積極發展，旗下金融壹賬通以及平安好醫生(01833)已分別在美國及香港上市，有助釋放平保價值。近期股價升破95元阻力，或掀起新一輪的升浪，目標價105元，止蝕價90元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡
（作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）
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