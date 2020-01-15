美聯儲350億美元回購　月內再現超購

紐約聯邦儲備銀行350億美元的定期回購操作，在周二(14日)獲得超額認購，是本月第二次出現一級交易商超額回購的情況。交易商對1月28日到期的14天期回購提交的認購金額總共為430億美元。

分析師認為，超額認購並不表示回購市場出現焦慮情況，交易商替換了過去幾個交易日到期的定期回購(超過300億美元)，只是速度慢於紐約聯儲的操作。NatWest的策略師Blake Gwinn表示，交易商參與回購不一定是因為他們缺錢，或是因為紐約聯儲提供的利率更低。

根據ICAP數據，紐約聯儲周二進行的定期回購利率為1.55厘，低於公開市場兩周期定期回購1.59厘的利率水平。

此外，紐約聯儲宣布，計劃從1月16日至2月13日進行一系列定期回購操作，規模最大的為350億美元，還有一些回購的發行上限為300億美元。新的回購協議將提供流動性直至2月27日。另計劃保持每月600億美元的國庫債券購買速度及規模不變。

其中，部分操作與去年12月中旬至今進行的回購協議類似，目前每次回購的上限為350億美元，不過曾經有一次定在500億美元，以為年底提供資金。

同時，紐約聯儲日常隔夜回購操作的最大規模將保持在1,200億美元。根據紐約聯儲公告，隔夜回購安排將持續到2月13日。

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