新股專輯：九毛九炒高四成　主打中端市場

他指出，集團在一至四線城市均有分店，並正審視三、四線城市表現。由於一線城市規模較大，開店步伐會較快，各品牌均有其定位，集團主打中端市場，不會無限加價。

海外市場拓展方面，集團已就進軍海外市場作前期準備工作，而在北美開設分店的計劃正穩步推進，但各國家進度並不一樣。另外，他對香港市場很有信心，不會因近期本地社會衝突而卻步。

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