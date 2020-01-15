新股專輯：九毛九炒高四成 主打中端市場
2020年01月15日 10:44
東網電視更多新聞短片
管毅宏(中)
作為今年新股「凍資王」的中國連鎖餐飲集團九毛九(09922)，周三(15日)首日掛牌開市報9.5元，較招股價6.6元高43.93%；最新報9.21元，較招股價高近四成。該股是次獲超額認購636.82倍，行政總裁管毅宏表示，對招股表現感到滿意，感謝投資者對公司的支持和信任。
他指出，集團在一至四線城市均有分店，並正審視三、四線城市表現。由於一線城市規模較大，開店步伐會較快，各品牌均有其定位，集團主打中端市場，不會無限加價。
海外市場拓展方面，集團已就進軍海外市場作前期準備工作，而在北美開設分店的計劃正穩步推進，但各國家進度並不一樣。另外，他對香港市場很有信心，不會因近期本地社會衝突而卻步。
市場將集團和另一中資餐飲品牌海底撈(06862)作比較，他指，每家企業有不一樣的定位，各有優勢。
九毛九乃今年矚目新股，凍結市場資金高達1,403.47億元，超越去年新股「凍資王」阿里巴巴(09988)的933.61億元。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。