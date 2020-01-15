港股格局：張智威料農曆新年前繼續膠着
2020年01月15日 10:48
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股繼續在兩萬九附近爭持，由於中美即將簽署的首階段貿易協議，以及美伊局勢喘穩等利好消息已大部分反映，加上中港農曆新年假期將至，觀望氣氛漸濃，預期資金現階段不會大手入貨，大市波幅或會收窄，成交亦會轉淡。而大市上破兩萬九未能企穩，但跌又跌唔落，相信直至農曆新年前將繼續在兩萬九附近膠着。
中資電訊股近日重拾動力，張指出，2020年已踏入5G手機年代，在三大電訊商中較看好中國移動(00941)，主要由於其估值相對較低，而股息率較高，技術上亦出現突破，有機會挑戰去年7月高位約70元水平。
他又指，人氣新股九毛九(09922)周三(15日)首日掛牌，股價高開逾四成，符合市場預期，但升至現水平已差唔多。事實上，九毛九無論毛利或翻枱率表現均不俗，但規模較海底撈(06862)為小，短線升幅已多，或有獲利盤出現，故今早股價無力再上，短線投機者可考慮在招股價升三成，約8.7元再買入；一旦炒至約10元水平，值博率就不大。
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