港股格局：張智威料農曆新年前繼續膠着

信誠證券聯席董事張智威表示，港股繼續在兩萬九附近爭持，由於中美即將簽署的首階段貿易協議，以及美伊局勢喘穩等利好消息已大部分反映，加上中港農曆新年假期將至，觀望氣氛漸濃，預期資金現階段不會大手入貨，大市波幅或會收窄，成交亦會轉淡。而大市上破兩萬九未能企穩，但跌又跌唔落，相信直至農曆新年前將繼續在兩萬九附近膠着。

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