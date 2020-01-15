傳復星研究出售德國保險業務

根據彭博數據，總部位於上海的復星已放慢其海外併購步伐，公司去年宣布3.51億美元的併購交易，遠遠低於2014年的92億美元。事實上，公司董事長郭廣昌最近亦要求高層將重點放在國內，停止向海外新市場擴張。

Frankfurter Leben從事壽險組合的整合。根據其財務報表，該公司截至2018年底管理約93億歐元的投資，當年淨利潤1,340萬歐元。該公司網站顯示，公司約有200名員工，管理約70萬份保險合同。

此前，有報道指復星等公司考慮競購Oetker家族旗下的德國私人銀行Bankhaus Lampe KG。而復星在德國已擁有另一家財富管理公司Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG。

復星國際最新跌0.5%，報11.96港元。

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