【瑞通推介】阿里美團輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美企業績期開始以及中美首階段貿易協議削減關稅內容，道指隔晚收報28,939點，升32點或0.1%。

美國財政部取消將中國列為匯率操縱國，不過恒指周二(14日)先升後回，高位曾見29,149點，收市報28,885點，跌69點或0.2%，三連升告終。周三(15日)早段恒指向上，其後曾跌超過200點，回至28,600點水平。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾3,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,800萬元，反映投資者好淡分歧。周三其牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,300至29,399點。

瑞聲科技周二結束三日升勢，收挫4.4%於64.6元，一舉跌穿10天和20天線，是表現最差藍籌。股份周三早段曾回升約1%，重返65元之上爭持，其後升幅收窄。該股周二錄2.88億元北水淨流出，是全日港股通淨流出最多的股份。輪證資金流方面，周二分別有320萬和195萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴股東Altaba披露，在周一(13日)以每股平均價229美元沽售100萬股阿里美國存託股票，套現約17.8億港元，並計劃未來數日悉售其所持有的阿里股份。阿里周二創227.4元新高後回落，收報223.6元，升0.3%，14日RSI維持在超買水平。周三早段跌逾2%，考驗220元關，四日升勢告終。周二有逾600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有84萬元淨流入。

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