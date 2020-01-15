港元拆息︰1個月期跌至1.89厘 呈三連跌
2020年01月15日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.21厘，連跌三日；1星期降至1.54厘；與樓按相關的1個月跌至1.89厘，呈三連跌；3個月期報2.23厘。
15/1/2020
隔夜 1.12143厘
1星期 1.54833厘
2星期 1.71369厘
1個月 1.89071厘
2個月 2.11762厘
3個月 2.23667厘
6個月 2.32554厘
12個月 2.37411厘
14/1/2020
隔夜 1.39506厘
1星期 1.70946厘
2星期 1.79232厘
1個月 1.95798厘
2個月 2.15804厘
3個月 2.28191厘
6個月 2.33732厘
12個月 2.39696厘
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