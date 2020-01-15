港元拆息︰1個月期跌至1.89厘　呈三連跌

2020年01月15日 11:22
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.21厘，連跌三日；1星期降至1.54厘；與樓按相關的1個月跌至1.89厘，呈三連跌；3個月期報2.23厘。
    15/1/2020
    隔夜 1.12143厘
    1星期 1.54833厘
    2星期 1.71369厘
    1個月 1.89071厘
    2個月 2.11762厘
    3個月 2.23667厘
    6個月 2.32554厘
    12個月 2.37411厘
    14/1/2020
    隔夜 1.39506厘
    1星期 1.70946厘
    2星期 1.79232厘
    1個月 1.95798厘
    2個月 2.15804厘
    3個月 2.28191厘
    6個月 2.33732厘
    12個月 2.39696厘
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