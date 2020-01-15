港元拆息︰1個月期跌至1.89厘 呈三連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.21厘，連跌三日；1星期降至1.54厘；與樓按相關的1個月跌至1.89厘，呈三連跌；3個月期報2.23厘。

15/1/2020

隔夜 1.12143厘

1星期 1.54833厘

2星期 1.71369厘

1個月 1.89071厘

2個月 2.11762厘

3個月 2.23667厘

6個月 2.32554厘

12個月 2.37411厘

14/1/2020

隔夜 1.39506厘

1星期 1.70946厘

2星期 1.79232厘

1個月 1.95798厘

2個月 2.15804厘

3個月 2.28191厘

6個月 2.33732厘

12個月 2.39696厘

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