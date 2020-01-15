英國去年科技業投資勁飆44%　遠超中美

全球國家紛積極發展科技行業，最新數據顯示，當中以英國最受投資者歡迎，去年該國科技業吸引的投資增加44%，相反，中國及美國相關投資額均下跌。

外媒報道，據英國數碼經濟委員會(Digital Economy Council)報告，2019年英國科技公司獲得的風險投資規模升逾四成，至132億英鎊的紀錄高位，佔整個歐洲三分之一，超過德國和法國的總和。至於德法兩國所獲的投資則分別錄得41%及37%增幅，以色列亦增22%，中美則下跌20%及65%。

去年，英國誕生了8家新的「獨角獸」公司，即估值超過10億美元的初創企業，目前英國「獨角獸」數量達到77家，是德國兩倍，是以色列的近四倍，其中46家公司總部設在倫敦。

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