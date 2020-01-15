【高盛推介】小米逆市做好 留意新上市牛證
2020年01月15日 11:32
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(14日)高見227.4港元，再創上市新高，收市升約0.4%。周三(15日)早段則低開約1.5%後跌幅擴大，落後大市。
有券商預期阿里巴巴上季整體收入可達1,609億元人民幣，按年升37%；非通用會計準則純利可達407億元人民幣。該行維持阿里巴巴「買入」投資評級，目標價260港元。
觀察個股認股證資金流向，可見過去5個交易日皆錄得資金流入認沽證，合共約550萬元。
投資者如計劃趁機部署認購證，可留意價外幅度約12%，年期約5個月，屬市場上槓桿最突出的阿里購證(19448)，行使價246元，2020年8月14日到期，實際槓桿9.6倍。
以及可留意價外幅度約10%，年期約4個月，屬市場上槓桿第二高的阿里購證(17977)，行使價241.08元，2020年5月28日到期，實際槓桿9.4倍，市場上槓桿第二高認購證。
相反，投資者如看淡，可考慮以行使價195至220元間作為篩選認沽證的條件。並可留意當中槓桿最突出的阿里沽證(18745)，行使價198元，2020年7月7日到期，實際槓桿7.1倍。
小米集團周二跌約1.8%，周三早段則低開約0.2%後隨即反彈。有券商預期小米的明年兩年的智能手機全球出貨量可增長8%及6%。該行給予「買入」投資評級，目標價13.2元。
觀察港股通資金流向，可見小米持續獲北水追捧，錄得連續多日資金淨買入，當中以過去5個交易日計，共有約15.6億元。
投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度不足2%，屬貼價兼高槓桿的小米購證(16413)，行使價12元，2020年9月30日到期，實際槓桿4.8倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意新上市的小米牛證(59289)，收回價10.88元，行使價10.48元，換股比率10，槓桿比率8.2倍。
相反，投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約12%，年期約5個月的新上市小米沽證(19808)，行使價10.38元，2020年6月15日到期，實際槓桿5.8倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意新上市，屬市場上最貼價兼槓桿最突出的小米熊證(59293)，收回價12元，行使價12.4元，換股比率10，槓桿比率19.7倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。