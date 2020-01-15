趕盡殺絕！傳美國擬擴大對華為供貨限制

外電引述消息報道，美國政府擬公布新規定，以擴大現有權限，阻止外國製產品出貨給中國電訊設備及手機巨企華為。

根據現行法規，如美國製造的零件佔產品價值的25%以上，美國可以要求先獲得許可證。市傳美國商務部目前已起草新規，或考慮擴大該「微量原則」(De minimis Rule)，將比例調整至10%以上。

此外，消息指新規還將範圍擴大至非技術產品，例如消費性電子產品及非敏感晶片。如果其他政府機構簽署該規定，最快可能在幾周內發布，而沒有公開徵詢意見的機會。

據了解，美國商務部還起草1份規定，擴大外國直接產品規定，要求基於美國技術或軟件的外國製造商品，直接納入美國監管，使管制範圍擴增至向華為出售的低技術產品。

去年5月，美國商務部以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單，令美國政府能限制企業向華為銷售美國製造的商品，以及部分在海外製造但含有美國技術的的商品。

－－－－－－