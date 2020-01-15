基石藥業：合作夥伴治療胃道間質瘤藥獲美FDA批准上市

avapritinib由Blueprint Medicines研發，而其為一家專注於探索具有特定基因特徵的癌症、罕見病及癌症免疫療法的精準治療的公司。

基石藥業董事長、執行董事兼首席執行官江寧軍稱，計劃今年在針對同一適應症向中國國家藥品監督管理局(NMPA)遞交新藥上市申請，以滿足國內具有特定基因特徵的GIST患者的治療需求。

基石藥業與Blueprint Medicines達成獨家合作和授權，獲得包括avapritinib在內的3款藥物在中國內地、香港、澳門和台灣的獨家開發和商業化授權。Blueprint Medicines保留在世界其他地區開發及商業化該3款藥物的權利。

目前，avapritinib共有兩項針對GIST的註冊性試驗正在中國開展，其中一項針對avapritinib用於GIST三線治療方案的名為「VOYAGER」的III期臨床研究在4個月內即完成中國患者入組。基石藥業亦將於今年下半年向NMPA就avapritinib用於GIST三線治療方案遞交新藥上市申請。

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