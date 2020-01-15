花旗張敏華：今年香港GDP料增長0.7%

中美即將簽署首階段貿易協議，花旗私人銀行亞洲投資策略師張敏華指出，每次中美貿易談判有進展，人民幣表現均會轉強，觀乎美國將中國從匯率操縱國名單剔走，兩國於人民幣匯價議題或已達成共識。

展望未來人民幣走勢，她預計，如果中美未有進一步削減關稅舉動，人民幣兌美元或維持於7算上落，假如兩國下調關稅，則可望升至6.7至6.85左右。

投資市場方面，她指出，以市盈率計算，港股的估值於所有主要市場中最低，料今年股市表現有望轉強。此外，受惠中美緊張關係緩和，及人民幣匯價可能回穩，對內地股市看法亦正面，特別是消費股及部分工業生產股。

香港經濟前景備受關注，她預計，儘管今年旅遊業表現或繼續轉弱，及失業率可能輕微上升，但本地消費有見底迹象，股市亦見回暖，加上政府推出的紓困措施相當於本地生產總值(GDP)總額1.2%，有助刺激經濟，料今年香港GDP將增長0.7%，明年則進一步升至1.8%。

於環球層面，花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程預計，今年工業活動及環球貿易表現將會反彈，消費需求料保持強勁，對全球經濟增長預測為高於3%，較去年有所改善，美國經濟增長料由去年的2%，升至今年的2.5%。

他估算，今年全球及美國企業的每股盈利增長將不低於7%，全球股票市場將錄得6%至8%升幅，固定收入資產則僅得1%至2%升幅。

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